В Госдуме анонсировали «десятилетку перестройки» городов

В ближайшие десять лет в России планируют перестроить многие российские города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.
«В целом, коллеги, нас ждет десятилетка перестройки. <…> Нам придется все менять, по сути, перестраивать наши города в горизонте ближайших 10 лет», — сказал депутат.
По его словам, «дома уже изношены, так же как и сети». Он ожидает такого же рывка, какой был во времена правления Никиты Хрущева.
Свое заявление Пахомов сделал на правительственном часе главы Минстроя в Госдуме. Там же министр строительства Ирек Файзуллин сообщил, что в 2022 году в России ввели в эксплуатацию около 102 млн квадратных метров жилой недвижимости — это рекордный показатель в истории страны.