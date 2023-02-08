В Госдуме анонсировали «десятилетку перестройки» городов

Свое заявление Пахомов сделал на правительственном часе главы Минстроя в Госдуме. Там же министр строительства Ирек Файзуллин сообщил, что в 2022 году в России ввели в эксплуатацию около 102 млн квадратных метров жилой недвижимости — это рекордный показатель в истории страны.