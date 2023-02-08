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В Госдуме анонсировали «десятилетку перестройки» городов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

В ближайшие десять лет в России планируют перестроить многие российские города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

«В целом, коллеги, нас ждет десятилетка перестройки. <…> Нам придется все менять, по сути, перестраивать наши города в горизонте ближайших 10 лет», — сказал депутат.

По его словам, «дома уже изношены, так же как и сети». Он ожидает такого же рывка, какой был во времена правления Никиты Хрущева.

Свое заявление Пахомов сделал на правительственном часе главы Минстроя в Госдуме. Там же министр строительства Ирек Файзуллин сообщил, что в 2022 году в России ввели в эксплуатацию около 102 млн квадратных метров жилой недвижимости — это рекордный показатель в истории страны.

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Сергей ПахомовИрек Файзуллин
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