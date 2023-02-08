На ютубе появились северокорейские блогеры. Они рассказывают о вкусном мороженом и «Гарри Поттере»

В последние годы на ютубе появляются каналы жителей Северной Кореи, которые якобы рассказывают о своей повседневной жизни. В каждом видео они показывают, как хорошо жить в их стране, но эксперты в разговоре с CNN сильно сомневаются в правдоподобности этих образов.
Молодая женщина по имени Юми из Пхеньяна (с ником Olivia Natasha) роется в холодильнике с фруктовым мороженым, вытаскивает несколько штук и показывает в камеру. На английском языке она рассказывает, что есть мороженое с молочным и персиковым вкусами. Одно она откусывает и говорит, что оно очень вкусное, а на упаковке другого отмечает красивый дизайн.
Это первое видео на канале Юми, которое за полгода набрало 76 тыс. просмотров. У нее 10,5 тыс. подписчиков и всего 12 роликов, последний вышел 31 января.
Юми — не единственный северокорейский ютубер. 11-летняя девочка, называющая себя Сон А (ник — Sally Parks), дебютировала на ютубе в апреле 2022 года и уже набрала более 20 000 подписчиков. В самом первом видео она сидит в своей комнате с книжными полками, глобусом и игрушками. Школьница рассказывает о местах в «великолепном городе» Пхеньяне, которые можно посетить иностранному туристу, и своей любимой книге — «Гарри Поттере». Английскому с британским акцентом, по ее словам, ее с детства учила мама.
«Буквально везде, куда бы ты ни пошел, есть парки развлечений, такие как „Мунсу“, Центральный зоопарк, парк для катания на роликах. Бесконечные развлечения, которыми могут наслаждаться дети в КНДР», — рассказывает Сон А в видео.
В следующих видео Сон А купается в переполненном посетителями аквапарке «Мунсу», ходит в больницу и школу, поздравляет зрителей с Днем матери и Новым годом, занимается в хорошо оборудованном крытом тренажерном зале и посещает известняковую пещеру, где на заднем плане молодые студенты размахивают северокорейским флагом.
Эксперты полагают, что эти видео сняты в рамках пропагандистской кампании. Власти КНДР хотят улучшить имидж страны, сделав его более привлекательным для туристов. Видео Юми «выглядят как хорошо подготовленная постановка», сказал исследователь из Центра баз данных по правам человека в Северной Корее Пак Сон Чхоль.
Эксперты отмечают, что северокорейские блогеры имеют доступ к ютубу, хотя в стране изолированный интернет, и Юми показывает в видео книгу «Гарри Поттер», в то время как обычных северокорейцев за чтение и просмотр иностранных (и тем более западных) книг и фильмов ждут суровые наказания.
По словам Пак Сон Чхоля, эти видео не отражают реальность обычного северокорейца, но и ложными их назвать нельзя. Все показанное действительно есть в КНДР, но доступ к нему имеют лишь «особые люди в особом классе», например высокопоставленные правительственные чиновники и их семьи. Ютуберы Юми и Сон А, вероятно, могут быть как‑то связаны с этими чиновниками, ведь они свободно разговаривают на английском языке, считает он.
Аквапарк, в который пришла Сон А, может работать не каждый день, рассказал эксперт. «Электроснабжение в Северной Корее недостаточно стабильное для работы парка развлечений. Я слышал, что власти включают его только по выходным или в особый день, например когда нужно снять видео», — добавил он.
Согласно данным Всемирного справочника ЦРУ за 2019 год, около 26% населения Северной Кореи имеют доступ к электричеству. В стране часто случаются отключения и перебои: на ночных спутниковых снимках 2011 и 2014 годов можно увидеть окутанную тьмой страну, которая контрастирует с огнями соседних Китая и Южной Кореи.
Пак Сон Чхоль считает, что власти КНДР «очень интересует, как на них смотрит внешний мир», в том числе и КНР (эти ролики есть и в китайских соцсетях), поэтому они хотят показать Пхеньян как обычный город. Другие эксперты говорят, что Северная Корея, возможно, пытается представить себя безопасной страной, чтобы стимулировать рост туризма и разогнать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19.
«После начала пандемии были разговоры [в Северной Корее] об отказе от прежних форм пропаганды и внедрении новых форм. Ким Чен Ын приказал [властям] быть более креативными в своей пропаганде, а затем на ютубе стали появляться видеоблоги», — рассказала исследователь Северной Кореи в Университете Донгук Ха Сын Хи.
CNN отметил, что КНДР разными способами и раньше пыталась зайти на ютуб, но модераторы удаляли ее ролики. В конце 2020 года был заблокирован канал Echo of Truth, который, предположительно, вела жительница Северной Кореи по имени Юн А. Некоторые исследователи раскритиковали блокировку: они заявили, что эти видео дают ценную информацию о Северной Корее и ее руководстве, даже если это пропаганда.