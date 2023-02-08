На ютубе появились северокорейские блогеры. Они рассказывают о вкусном мороженом и «Гарри Поттере»

По словам Пак Сон Чхоля, эти видео не отражают реальность обычного северокорейца, но и ложными их назвать нельзя. Все показанное действительно есть в КНДР, но доступ к нему имеют лишь «особые люди в особом классе», например высокопоставленные правительственные чиновники и их семьи. Ютуберы Юми и Сон А, вероятно, могут быть как‑то связаны с этими чиновниками, ведь они свободно разговаривают на английском языке, считает он.