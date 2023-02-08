Kion показал постеры к сериалу «Раневская», сгенерированные нейросетью

Каждый постер метафорически раскрывает остроумные высказывания актрисы и подчеркивают ее вневременное чувство юмора. На данный момент все 10 плакатов можно найти в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет и где состоялась премьера сериала.