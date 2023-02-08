Kion показал постеры к сериалу «Раневская», сгенерированные нейросетью

К премьере биографического сериала «Раневская» онлайн-кинотеатр Kion представил созданные нейросетью постеры по цитатам Фаины Раневской. Кадрами с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба платформы.
Каждый постер метафорически раскрывает остроумные высказывания актрисы и подчеркивают ее вневременное чувство юмора. На данный момент все 10 плакатов можно найти в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет и где состоялась премьера сериала.
Сериал «Раневская» посвящен разным периодам жизни Фаины Раневской — от юности в Таганроге до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Картина рассказывает малоизвестные истории из биографии актрисы и раскрывает ее характер вне сцены и камер.
Главную роль сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук. Также в сериале снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев и другие.
Первые две серии «Раневской» уже можно посмотреть на Kion.