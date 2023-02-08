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Экс-модератор Facebook* из Кении подаст на компанию в суд из‑за ущерба психическому здоровью

Виктория Шанина
Сегодня в 15:10

Бывший модератор Facebook* из Кении Даниэль Мотаунг подаст в суд на материнскую компанию соцсети Meta*. По его словам, просмотр фото и видео на платформе нанес ущерб его психическому здоровью, пишет Би-би-си.

Мотаунг утверждает, что за 2,20 доллара (около 160 рублей) в час он ежедневно просматривал посты в соцсети, включая видео с обезглавливанием людей и жестоким обращением с детьми.

Помимо Meta, бывший модератор готовит иск против своего работодателя по имени Сама, именно с ним он заключил контракт на модерацию контента.

В ответ на обвинения Meta заявила, что в Кении у компании нет офисов, поэтому она не подпадает под юрисдикцию страны. Суд с этими утверждениями не согласен.

Комментировать иски Meta не стала. Юридическая группа Foxglove Legal, которая защищает интересы Даниэля Мотаунга, утверждает, что компания будет обжаловать заявления.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.

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