Экс-модератор Facebook* из Кении подаст на компанию в суд из‑за ущерба психическому здоровью

Бывший модератор Facebook* из Кении Даниэль Мотаунг подаст в суд на материнскую компанию соцсети Meta*. По его словам, просмотр фото и видео на платформе нанес ущерб его психическому здоровью, пишет Би-би-си.
Мотаунг утверждает, что за 2,20 доллара (около 160 рублей) в час он ежедневно просматривал посты в соцсети, включая видео с обезглавливанием людей и жестоким обращением с детьми.
Помимо Meta, бывший модератор готовит иск против своего работодателя по имени Сама, именно с ним он заключил контракт на модерацию контента.
В ответ на обвинения Meta заявила, что в Кении у компании нет офисов, поэтому она не подпадает под юрисдикцию страны. Суд с этими утверждениями не согласен.
Комментировать иски Meta не стала. Юридическая группа Foxglove Legal, которая защищает интересы Даниэля Мотаунга, утверждает, что компания будет обжаловать заявления.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.