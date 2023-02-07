Двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс и американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик» и «Скрытые фигуры», снимутся в триллере «Запертый» («Locked»). Об этом сообщил Deadline.
Картина станет ремейком аргентинской ленты Мариано Кона «Мышеловка» («4Х4»). Англоязычную версию снимет режиссер Дэвид Яровески, ранее выпустивший «Гори, гори ясно» с Элизабет Бэнкс и «Ночные тетради».
Сценаристом выступит Майкл Арлен Росс («Падшие», «Отбросы»). Он расскажет историю вора, который вскрывает роскошный автомобиль, а потом внезапно оказывается запертым внутри него.
Пауэлл исполнит роль неудачливого угонщика. Хопкинс же сыграет мужчину, который организовал для грабителя ужасную ловушку. Согласно сюжету, герой Хопкинса намерен оставить вора погибать внутри машины.
По словам продюсера фильма Сэма Рэйми, большую часть картины займет саморефлексия героя Пауэлла. «У персонажа Глена есть душа, которая постепенно раскрывается по ходу ленты», — пояснил кинематографист.
Тем не менее, «Запертый» не будет только психологической драмой. Рэйми обещает зрителям напряженный экшн, «безостановочную волнующую поездку, в центре которой окажутся персонажи, о которых вы начнете беспокоиться».