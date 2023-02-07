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В Лондоне суд приговорил бывшего полицейского к 36 пожизненным срокам за насилие над женщинами

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:11

В Лондоне суд приговорил бывшего полицейского Дэвида Кэррика к 36 пожизненным срокам за сексуализированное насилие над женщинами. Об этом сообщил Би-би-си.

Мужчину признали виновным в 85 преступлениях, среди них — десятки изнасилований. Жертвами Кэррика стали 12 женщин. Они пострадали в период с 2003 по 2020 год — все это время осужденный был офицером полиции.

Первой жертвой насильника стала женщина, которую полицейский встретил в баре в 2003 году. Второй оказалась годом позднее его коллега из полиции: она добровольно решила провести с Кэрриком ночь, но тот занялся с ней анальным сексом без ее согласия.

Кэррик, как выяснилось, не только насиловал женщин, но и мучил их другими способами. Одну из своих жертв он называл «рабыней», другую изолировал от близких и контролировал, еще двух девушек он запирал в каморке под лестницей.

В ходе судебных разбирательств оказалось, что Кэррик сам подвергался насилию в детстве. Под арестом экс-полицейский пытался совершить самоубийство. Однако судья не счет этот поступок проявлением раскаяния.

Теперь 48-летнему Кэррику предстоит провести в тюрьме по меньшей мере 30 лет. После этого срока он сможет просить о досрочном освобождении.

«Он использовал свое положение полицейского самым отвратительным образом. Он не должен был работать в полиции. Мы не были достаточно строги и десятилетиями пропускали предупреждающие знаки. <…> Мы искренне сожалеем», — заявил комиссар лондонской полиции Марк Роули, пообещав провести реформы в правоохранительных органах.

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