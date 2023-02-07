Бен Стиллер планирует сыграть в игровой адаптации документального фильма «Три одинаковых незнакомца»

Американский актер Бен Стиллер планирует сыграть главную роль (а точнее, роли) в киноадаптации документального проекта «Три одинаковых незнакомца». Об этом сообщил Variety.
Sony Pictures Television выпустит сериал, который расскажет историю Бобби Шафрана, Дэвида Келлмана и Эдди Галланда — братьев-тройняшек, разлученных при рождении и нашедших друг друга случайно уже во взрослом возрасте.
Сценаристкой и шоураннером сериала станет Эми Липпман. Она также станет исполнительным продюсером проекта наряду со Стиллером, Сидни Киммел, Джоном Пенотти, Чарли Корвином, Марси Росс, Пьером Веллакоттом и другими.
Шоу станет для Стиллера редким случаем участия в телевизионном проекте. Кроме того, оно окажется первым за несколько лет проектом, в котором актер исполнит главную роль. С 2017 года он сосредоточился на работе в качестве продюсера или режиссера.
Документальный фильм «Три одинаковых незнакомца» вышел в 2018 году. Он стал дебютным для режиссера Тима Уордла. Картина рассказала о трех американцах, встретивших однажды своих идентичных братьев и ставших знаменитыми благодаря этому.