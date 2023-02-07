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Ева Грин и Венсан Кассель в роли бывших любовников в трейлере сериала «Связь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

На ютуб-канале стримингового сервиса Apple TV опубликовали трейлер сериала «Связь» («Liaison»). В нем Ева Грин («Мрачные тени», «Казино „Рояль“») и Венсан Кассель («Необратимость», «Мир Дикого Запада») появились в роли бывших любовников.

Их герои — агенты спецслужб, которым приходится объединиться, чтобы предотвратить масштабную кибератаку, угрожающую Лондону. Осложнением в совместной миссии персонажей становятся их непростые отношения и запутанное прошлое.

Помимо Грин и Касселя в сериале снялись Питер Маллан, Жерар Ланвен, Дэниел Фрэнсис, Станислас Мерар, Летиция Эйдо, Эрик Эбуане, Бакки Бакрай и Тьерри Фремон. Создателем и сценаристкой шоу выступила Вирджини Брак.

Режиссером «Связи» стал Стивен Хопкинс. Он же выступил исполнительным продюсером проекта наряду с Касселем, Габом Нилом, Жаном Бенуа Жиллигом, Сарадой МакДермотт, Джастином Томсоном и Эдвардом Барлоу.

Музыку для сериала написал Уолтер Мейр, работавший над саундтреками к лентам «В западне», «Дау» и «Багдад в моей тени». Премьера шоу состоится на Apple TV+ 24 февраля, финальный эпизод покажут 31 марта.

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Питер МулланЕва ГринВенсан КассельПитер МалланЖерар ЛанвенСтанислас МерарЭрик ЭбуанеТьерри ФремонСтивен Хопкинс
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