Турпоток в Россию упал в 25 раз с начала пандемии

Общее число иностранцев, въезжавших в Россию с любыми целями (не только туризм, но и работа, учеба и другие), в 2022 году составило 13,1 млн. Это больше, чем в пандемийные 2020-й (9,7 млн) и 2021-й (12,1 млн), но в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м (20 млн).