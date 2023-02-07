Турпоток в Россию упал в 25 раз с начала пандемии

В 2022 году Россию с целью туризма посетили 200,1 тыс. иностранцев, что в 25,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда в страну приехали 4,9 млн туристов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.
Турпоток в 2022-м был даже меньше, чем в годы пандемийных ограничений. Так, по той же статистике погранслужбы, в 2020-м иностранцы совершили 335,8 тыс. визитов в Россию с туристическими целями, в 2021-м, во время самых жестких ковидных ограничений, — 288,3 тыс.
Из стран, откуда в Россию приезжали туристы, на первом месте оказалась Германия (22,6 тыс. поездок). Однако участники туристического рынка отмечают, что указание «туризма» в качестве цели визита не всегда означает классическую турпоездку. В случае с Германией, скорее всего, речь идет о бизнес-поездках и визитах с личными целями — например, посещение родственников мигрантами.
Организованных туристов из Германии (как и в целом из Европы) в прошлом году в Россию почти не приехало, говорят туроператоры. Причины — отсутствие прямого авиасообщения РФ с большинством стран Европы и невозможность пользоваться в стране картами Visa и Mastercard.
На втором месте по иностранному турпотоку — Турция (22,6 тыс. визитов), на третьем — Иран (14,6 тыс.). За ними идут Казахстан (13,3 тыс.) и Куба (11,3 тыс.).
Да пандемии главным поставщиком туристов в Россию был Китай. В 2019 году китайцы совершили 1,5 млн туристических визитов в страну. В прошлом году таких поездок было всего 842.
Общее число иностранцев, въезжавших в Россию с любыми целями (не только туризм, но и работа, учеба и другие), в 2022 году составило 13,1 млн. Это больше, чем в пандемийные 2020-й (9,7 млн) и 2021-й (12,1 млн), но в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м (20 млн).