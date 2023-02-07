Гендиректор Google и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи заявил, что с 6 февраля Bard открыт для «доверенных тестировщиков», а в ближайшие недели он станет общедоступным.
Чат-бот Google, как и ChatGPT компании OpenAI, построен на основе большой языковой модели. Bard обучается на огромных массивах данных в интернете, чтобы генерировать убедительные ответы на запросы пользователей.
Bard можно использовать для планирования праздника, сравнения двух фильмов, номинированных на «Оскар», или для получения идей для обеда на основе того, что есть в холодильнике.
CNN подчеркивает, что всемирное внимание к ChatGPT побудило руководство Google создать своего чат-бота. В прошлом году один из основателей Gmail Пол Бакхейт предупреждал, что компания «может быть всего в годе или двух от полного краха» в связи с развитием искусственного интеллекта.
К тому же недавно Microsoft подтвердила, что собирается инвестировать миллиарды в OpenAI, заявив, что включит ChatGPT в некоторые из своих продуктов. СМИ пишут, что, скорее всего, компания интегрирует нейросеть в поисковую систему Bing.