CNN подчеркивает, что всемирное внимание к ChatGPT побудило руководство Google создать своего чат-бота. В прошлом году один из основателей Gmail Пол Бакхейт предупреждал, что компания «может быть всего в годе или двух от полного краха» в связи с развитием искусственного интеллекта.