Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает бакалавриат в Ереване

«Сейчас наша основная задача — сформировать новые условия и возможности для развития интеллектуальной деятельности и живого учебного процесса, в который будут вовлечены студенты и преподаватели из разных стран. Мы верим, что наших сил и контактов хватит на то, чтобы интегрировать новую школу в число продвинутых европейских и азиатских академий», — рассказал академический руководитель Игорь Гурович.