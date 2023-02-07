Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает бакалавриат в Ереване

Школа дизайна НИУ ВШЭ открыла новое направление HSE Art and Design School International с собственным представительством в Ереване. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе учебного учреждения.
Первой образовательной программой станет бакалавриат «Коммуникационный дизайн», созданный совместно с Российско-армянским (славянским) университетом. Его цель — объединить в одном пространстве всех, кто хочет получить актуальное дизайн-образование на русском языке.
Учебный процесс сохранит основные образовательные принципы Школы дизайна: проектный подход, карта креативных компетенций, цифровое портфолио и ресурсная база.
Поступить на «Коммуникационный дизайн» в Ереване можно по результатам ЕГЭ и диктанта по русскому языку. Прием документов начнется 15 мая и продлится до 18 августа 2023 года.
«Сейчас наша основная задача — сформировать новые условия и возможности для развития интеллектуальной деятельности и живого учебного процесса, в который будут вовлечены студенты и преподаватели из разных стран. Мы верим, что наших сил и контактов хватит на то, чтобы интегрировать новую школу в число продвинутых европейских и азиатских академий», — рассказал академический руководитель Игорь Гурович.