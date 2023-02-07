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Spotify стал первым музыкальным стримингом с более чем 200 млн платных подписчиков

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:35

Spotify стал первым музыкальным стримингом, который собрал больше 200 млн платных подписчиков. Об этом сообщает NME.

Согласно отчету компании о доходах за четвертый квартал 2022 года, 205 млн пользователей транслировали контент с учетными записями Spotify Premium, что на 14% больше, чем в 2021 году. Еще 295 млн человек пользовались стрим-сервисом бесплатно с рекламой.

Доход от подписки Premium вырос на 18%, до 2,7 млрд евро, а доход от рекламы — на 14%, до 449 млн евро. Общая прибыль компании составила 3,2 млрд евро, увеличившись на 18%.

Недавно Spotify запустил функцию Playlist in a Bottle, позволяющую пользователям создать плейлист, который станет доступным только через год.

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