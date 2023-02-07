Spotify стал первым музыкальным стримингом с более чем 200 млн платных подписчиков

Согласно отчету компании о доходах за четвертый квартал 2022 года, 205 млн пользователей транслировали контент с учетными записями Spotify Premium, что на 14% больше, чем в 2021 году. Еще 295 млн человек пользовались стрим-сервисом бесплатно с рекламой.