Вуди Харрельсон, Оливия Колман и Хлоя Бейли снимутся в мюзикле «Девушка из северной страны»

Сын Ника и Элизабет Джин же никак не может взять жизнь в свои руки. Он мечтает стать писателем, но все чаще проводит время в алкогольных запоях. Ситуация становится еще хуже, когда его возлюбленная Кейт решает выйти замуж за человека с лучшими перспективами.