Вуди Харрельсон, Оливия Колман и Хлоя Бейли снимутся в мюзикле «Девушка из северной страны»

Американский актер Вуди Харрельсон («Веном», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), лауреатка «Оскара» Оливия Колман («Корона», «Фаворитка») и певица Хлоя Бейли снимутся в киноверсии мюзикла «Девушка из северной страны». Об этом сообщил Deadline.
Киноадаптацию бродвейского шоу, название которого вдохновлено песней Боба Дилана «Girl From the North Country», срежиссирует драматург постановки Конор МакФерсон. Он же напишет сценарий фильма.
В ленте, помимо указанных актеров, снимется Тосин Коул («Доктор Кто», «Тилл», «Звездные войны: Пробуждение силы»). Ему и его коллегам предстоит исполнить песни Боба Дилана, использованные в мюзикле. Всего в картине прозвучит 20 треков легендарного музыканта.
Действие спектакля развернется во время Великой депрессии зимой 1934 года в городе Дулут, штат Миннесота. В центре истории окажется владелец небольшой гостиницы Ник Лейн (Харрельсон), который вот-вот потеряет свой бизнес из‑за долгов.
Помимо финансовых проблем, Лейн справляется и с семейными неурядицами, в том числе с недугом жены Элизабет (Колман). Она страдает от деменции и вспышек неуправляемого гнева, пока Ник находит утешение в объятиях вдовы, живущей в его гостевом доме.
Приемная дочь Лейна Марианна (Бейли) беременна и не признается семье, кто отец ее ребенка. Чтобы спасти дочь от позора и несчастного будущего, Ник пытается выдать ее замуж за местного обувщика Перри. Это оказывается не так просто: Марианна ко всему прочему — темнокожая девушка.
Сын Ника и Элизабет Джин же никак не может взять жизнь в свои руки. Он мечтает стать писателем, но все чаще проводит время в алкогольных запоях. Ситуация становится еще хуже, когда его возлюбленная Кейт решает выйти замуж за человека с лучшими перспективами.
Однажды в гостиницу Лейна во время шторма приходит продавец Библии по имени Марлоу и неудачливый боксер Джо Скотт (Коул). Встреча с этими людьми становится поворотным пунктом, меняющим жизни всех членов семьи.
«Мои песни не могли бы попасть в лучшие руки. В конце пьесы я расплакался. Даже не могу сказать почему. Когда занавес опустился, я был потрясен. Действительно был», — так прокомментировал оригинальный мюзикл сам Боб Дилан.
Продюсерами экранизации спектакля выступят Грэм Бродбент и Пит Сэрнинэр, работающие в компании Blueprint Pictures («Банши Инишерина», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»). Когда фильм будет снят и выйдет на экраны, пока неизвестно.