Оливия Колман в образе мисс Хэвишем в тизере экранизации «Больших надежд» Диккенса

Би-би-си опубликовал на ютьюб-канале BBC Trailers тизер-трейлер сериала «Большие надежды» — грядущей экранизации одноименного романа Чарльза Диккенса.
Ролик представил главного героя истории — юного сироту Филипа Пиррипа, которого взяла на попечение одинокая мисс Хэвишем. Последнюю в сериале сыграла Оливия Колман («Корона», «Фаворитка», «Садоводы»).
В тизере Колман предстает в отталкивающем и даже пугающем образе. Ее героиня находится в заброшенном, хоть и роскошном, особняке, облаченная в старое подвенечное платье.
«Какое ценное существо мы выловили из реки», — заявляет она молодому человеку, улыбаясь ему полусгнившими зубами. Роль подростка в сериале сыграл Финн Уайтхэд, известный по «Эмили», «Черному зеркалу» и «Дюнкерку».
Также в актерский состав проекта вошли Эшли Томас, Джонни Харрис, Хейли Сквайрс, Оуэн МакДоннелл, Лори Огден, Мэтт Берри, Тристан Гравель и Руди Дхармалингам. Сценаристом мини-сериала стал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Помимо него, над киноадаптацией «Больших надежд» работали продюсеры Том Харди («Дюнкерк») и Ридли Скотт («Дом Гуччи»), а также режиссеры Брэди Худ («Главарь») и Самира Радси («Секс/жизнь»).
Роман «Большие надежды» был опубликован в 1860–1861 годах. В нем классик британской литературы Чарльз Диккенс рассказал о приключениях взрослеющего сироты по прозвищу Пип и его попытках стать джентльменом.