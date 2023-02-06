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Оливия Колман в образе мисс Хэвишем в тизере экранизации «Больших надежд» Диккенса

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:14

Би-би-си опубликовал на ютьюб-канале BBC Trailers тизер-трейлер сериала «Большие надежды» — грядущей экранизации одноименного романа Чарльза Диккенса.

Ролик представил главного героя истории — юного сироту Филипа Пиррипа, которого взяла на попечение одинокая мисс Хэвишем. Последнюю в сериале сыграла Оливия Колман («Корона», «Фаворитка», «Садоводы»).

В тизере Колман предстает в отталкивающем и даже пугающем образе. Ее героиня находится в заброшенном, хоть и роскошном, особняке, облаченная в старое подвенечное платье.

«Какое ценное существо мы выловили из реки», — заявляет она молодому человеку, улыбаясь ему полусгнившими зубами. Роль подростка в сериале сыграл Финн Уайтхэд, известный по «Эмили», «Черному зеркалу» и «Дюнкерку».

Также в актерский состав проекта вошли Эшли Томас, Джонни Харрис, Хейли Сквайрс, Оуэн МакДоннелл, Лори Огден, Мэтт Берри, Тристан Гравель и Руди Дхармалингам. Сценаристом мини-сериала стал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Помимо него, над киноадаптацией «Больших надежд» работали продюсеры Том Харди («Дюнкерк») и Ридли Скотт («Дом Гуччи»), а также режиссеры Брэди Худ («Главарь») и Самира Радси («Секс/жизнь»).

Роман «Большие надежды» был опубликован в 1860–1861 годах. В нем классик британской литературы Чарльз Диккенс рассказал о приключениях взрослеющего сироты по прозвищу Пип и его попытках стать джентльменом.

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