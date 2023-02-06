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Посмотрите первый тизер мультсериала «Агент Элвис» от бывшей жены музыканта Присциллы Пресли

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:49

Netflix опубликовал дебютный тизер мультсериала «Агент Элвис». Его релиз состоится на стрим-сервисе в марте.

Действие сериала разворачивается между 1960-ми и 1970-ми годами. Сюжет рассказывает о двойной жизни Элвиса Пресли, после того как он был завербован шпионским агентством для защиты мира от террористов.

«Агент Элвис» был создан бывшей женой музыканта Присциллой Пресли вместе с менеджером Джерри Шиллингом. В качестве шоураннера выступил Майк Арнольд.

Звезду рок-н-ролла озвучил Мэттью МакКонахи. Он же стал исполнительным продюсером проекта.

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Элвис Пресли
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