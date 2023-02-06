Соседи музея Тейт Модерн выиграли суд против него. Они жаловались на отсутствие приватности

Расстояние от дома до галереи после ее расширения составило 150 метров. Как пишет Le Monde, жильцы не были в восторге от таких перемен: пятеро из них в 2017 году пожаловались на музей. Одни заявляли, что посетители их фотографируют (а затем выкладывают снимки в соцсети), другие — что просто сталкиваются с «необычайно сильным вниманием» к себе.