Соседи музея Тейт Модерн выиграли суд против него. Они жаловались на отсутствие приватности

Жители дома по соседству с лондонской галереей Тейт Модерн, где хранится одно из важнейших собраний искусства XX и XXI веков в Великобритании, выиграли суд против музея. Они заявляли, что оказались лишены приватности. О сюжете рассказывает Le Monde.
Галерею открыли в 2000 году в помещении бывшей электростанции — за проект отвечало прославленное швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Затем оно же представило пристройку к музею площадью 21 тыс. квадратных метров — в ее составе была в том числе площадка с панорамным видом на окрестности.
Ее ввели в эксплуатацию в 2016-м. При этом жилой дом был возведен за четыре года до того — согласно планировке, покупатели квартир получили стеклянные окна в пол. Стоимость жилья доходила до 19 млн долларов, его новоиспеченные обладатели были состоятельными людьми, отмечает газета.
Расстояние от дома до галереи после ее расширения составило 150 метров. Как пишет Le Monde, жильцы не были в восторге от таких перемен: пятеро из них в 2017 году пожаловались на музей. Одни заявляли, что посетители их фотографируют (а затем выкладывают снимки в соцсети), другие — что просто сталкиваются с «необычайно сильным вниманием» к себе.
Тогдашний директор Тейт Николас Серота предложил жителям «просто купить шторы». Они отказались, мирными способами ситуацию урегулировать не удалось. За неимением решения кейс перешел в суд.
«На первый взгляд, история кажется обычным соседским спором. Есть те, кому откровенно надоело, что соседи смотрят им в окна — но сами же отказываются их занавешивать. И есть те, что настаивают на возможности наслаждаться видом, но нет-нет, да и заглянут в квартиры напротив. Дело лишь в том, что обе стороны спора имеют ощутимый вес», — пишет газета.
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Газета передает, что дебаты судей были жаркими: в итоге трое из них приняли сторону жителей дома, двое — сторону музея.
Один из судей, поддержавших владельцев квартир, заявил: «Нетрудно представить, насколько угнетающей будет жизнь в таких условиях для любого человека». Занявшие противоположную позицию сочли, что жители могут защитить себя обычными способами — при помощи тех же штор.
Решением довольны не все. Архитектурный критик The Guardian Оливер Уэйнрайт написал: «Этим постановлением провозглашается, что вид из окон пяти богатых жильцов важнее вида, от которого получают удовольствие миллионы людей ежегодно. Настойчивость некоторых в желании жить без занавесок сводит на нет использование одного из самых поразительных общественных пространств британской столицы».
Теперь суд должен решить, какими именно будут последствия вынесенного решения. Галерее, как полагает Le Monde, придется возместить истцам ущерб или, вероятно, внести изменения в конструкцию площадки — или закрыть доступ на смотровую площадку.