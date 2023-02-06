Американский актер и режиссер Джордж Клуни поставит сериал «The Department» («Департамент») — англоязычный ремейк французского политического триллера «Бюро», выходившего на телеканале Canal+ c 2015 по 2020 год. Об этом сообщил Deadline.
Американскую версию шоу покажет Showtime, а выпустят Smokehouse Pictures, MTV Entertainment Studios и 101 Studios. Клуни выступит не только режиссером проекта, но и его исполнительным продюсером наряду с Грантом Хесловым.
Съемки сериала начнутся в 2023 году. Шоу расскажет об агентах спецслужб, которые на протяжении долгих лет живут под прикрытием, выявляя и вербуя людей, способных стать источниками разведданных.
По словам исполнительного директора Showtime Криса МакКарти, «Департамент», как и ранее сериал «Родина», позволит зрителям погрузиться «в мир интриг и уловок со сложными персонажами, которые борются с собственными демонами, сражаясь при этом с экзистенциальными угрозами для нации и мира».
Над проектом будут работать Кит Кокс, Нина Л.Диас, Дэвид Глассер, Рон Беркл, Дэвид Хуткин, Боб Яри, Алекс Бергер, Эшли Стерн и Паскаль Бретон.