По словам исполнительного директора Showtime Криса МакКарти, «Департамент», как и ранее сериал «Родина», позволит зрителям погрузиться «в мир интриг и уловок со сложными персонажами, которые борются с собственными демонами, сражаясь при этом с экзистенциальными угрозами для нации и мира».