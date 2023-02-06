В России покажут новый фильм Люка Бессона «Догмен»

15 июня в российский прокат выйдет новый фильм Люка Бессона «Догмен». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании Arna Media.
Картина рассказывает историю Дугласа, который с детства сталкивается с человеческой жестокостью. Он приходит к выводу, что в этом мире можно доверять только собакам, так как те безмерно преданы ему и готовы выполнять любые приказы.
Главную роль в фильме исполнил обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Калеб Ландри Джонс. В «Догмене» также снялись Мариза Беренсон и Кристофер Денэм.
За свою карьеру Люк Бессон снял такие фильмы, как «Леон», «Подземка», «Голубая бездна», «Пятый элемент», «Такси», «Люси» и «Валериан и город тысячи планет».