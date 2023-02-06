У «Яндекса» произошел сбой в работе всех сервисов

С чем связан сбой, неизвестно. Не работают «Поиск», «Диск», «Лавка», «Музыка», «Карты», «Кинопоиск», «Такси», Uber, колонки с «Алисой» и другие сервисы компании.
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам „Яндекса“. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — заявили в компании.
В декабре сбой произошел в работе сервиса такси «Яндекс Go» и Uber. Тогда при попытке вызвать такси через приложение появлялось уведомление, что повторно вызвать машину можно через минуту.
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