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У «Яндекса» произошел сбой в работе всех сервисов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:26

В работе «Яндекса» произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС.

С чем связан сбой, неизвестно. Не работают «Поиск», «Диск», «Лавка», «Музыка», «Карты», «Кинопоиск», «Такси», Uber, колонки с «Алисой» и другие сервисы компании.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам „Яндекса“. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — заявили в компании.

В декабре сбой произошел в работе сервиса такси «Яндекс Go» и Uber. Тогда при попытке вызвать такси через приложение появлялось уведомление, что повторно вызвать машину можно через минуту.

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