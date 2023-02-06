Госдума создаст группу экспертов по наказаниям для россиян, уехавших из страны и критикующих власть

В Госдуме создают рабочую группу для изучения возможных мер против россиян, которые уехали из России и публично высказываются против действующей власти. Об этом «Известиям» рассказала председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская — она возглавит группу.
Депутаты соберут и оценят все поступающие инициативы по наказанию для уехавших россиян. Речь идет, в частности, о предложениях по конфискации имущества, лишению госнаград и запрету контента в интернете.
Ямпольская пояснила, что меры могут вводиться против тех, кто делает публичные заявления, попадающие под статьи УК или КоАП, либо напрямую поддерживает ВСУ, например, финансирует. Преимущественно это касается деятелей культуры.
Первое заседание группы запланировано на середину февраля. В нем примут участие профильные ведомства и деятели культуры, какие — не уточняется.
«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры», — заявила Ямпольская.
По итогам заседания депутаты составят отчет спикеру Госдумы Вячеславу Володину о наиболее эффективных инициативах, которые в итоге могут стать законопроектами.