Госдума создаст группу экспертов по наказаниям для россиян, уехавших из страны и критикующих власть

«Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры», — заявила Ямпольская.