Часть российских пользователей перешла на отечественные сервисы, но далеко не все платят за подписку — зачастую люди используют бесплатные пробные периоды, переходя с одного сервиса на другой, уточняет он. Кроме того, спрос на отечественные стриминги не такой высокий из‑за потери части зарубежных каталогов.