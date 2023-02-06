В прошлом году российский рынок музыкального стриминга впервые упал. Сокращение составило 30–50% — с 9,5 млрд рублей до примерно 5–7 млрд. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки InterMedia.
«Основные причины спада — уход или сокращение активности ведущих стриминговых сервисов, компаний-мейджоров, платежных систем, выезд из страны значительного количества активных пользователей», — сказал главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.
С такими оценками согласен собеседник издания в одном из крупных цифровых дистрибьюторов музыки. По его словам, этот сегмент рос в России в основном за счет выхода на рынок крупных игроков — Spotify, Apple Music и YouTube Music.
Часть российских пользователей перешла на отечественные сервисы, но далеко не все платят за подписку — зачастую люди используют бесплатные пробные периоды, переходя с одного сервиса на другой, уточняет он. Кроме того, спрос на отечественные стриминги не такой высокий из‑за потери части зарубежных каталогов.
Представители российских стримингов отметили рост аудитории: в «Яндекс Музыке» сказали, что число подписчиков «Яндекс Плюса» к третьему кварталу 2022 года выросло на 53% до 15,8 млн, в «Звуке» говорят о 30%-ном росте. По оценке руководителя «МТС Music» Максима Петровского, рынок увеличился на 20%.
Однако доходы российских артистов из‑за ухода иностранных стримингов упали. «Основные средства приносили Apple Music за счет более высоких цен за подписку и глобального охвата и YouTube в целом за счет монетизации музыки в видеороликах», — отметил источник «Коммерсанта» в индустрии.