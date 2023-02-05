Крупнейшее издательство будет инвестировать в экранизации российских книг

Необходимость поддержать экранизации российских авторов в «Эксмо-АСТ» объясняют потенциалом этого направления. К примеру, на английском языке в прошлом году было экранизировано более 60 книг, включая произведения Стивена Кинга, Джона Толкина, Чарльза Диккенса и Эриха Марии Ремарка. В России же за 2022-й на экраны вышли лишь 10 сериальных и полнометражных экранизаций.