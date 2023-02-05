Крупнейшее издательство будет инвестировать в экранизации российских книг

Крупнейшая в России книжная издательская группа «Эсмо-АСТ» начнет инвестировать в экранизации произведений российских авторов, которые она выпускает. Об этом сообщил РБК президент компании Олег Новиков.
Список проектов пока не сформирован. Их определят по результатам питчингов, которые пройдут в феврале. В жюри войдут представители онлайн-платформ и киностудий Premier, Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studio и других. Планируется рассмотреть 26 заявок.
На первый проект «Эксмо-АСТ» выделит 200 млн рублей, в дальнейшем группа будет покрывать 25% стоимости кинопроизводства. Деньги будут выделяться на условиях софинансирования, а поддержанные проекты должны быть реализованы в течение года.
В «Эксмо-АСТ» заявили, что готовы брать до 98% историй, поскольку почти из каждой «можно сделать кинематографическую». Отбирать проекты будут на основе востребованности той или иной книги на рынке, потребности аудитории, актуальности сюжета и запланированного бюджета.
Адаптировать литературные произведения для экранов издательство планирует вместе с киностудией и автором книги.
Необходимость поддержать экранизации российских авторов в «Эксмо-АСТ» объясняют потенциалом этого направления. К примеру, на английском языке в прошлом году было экранизировано более 60 книг, включая произведения Стивена Кинга, Джона Толкина, Чарльза Диккенса и Эриха Марии Ремарка. В России же за 2022-й на экраны вышли лишь 10 сериальных и полнометражных экранизаций.