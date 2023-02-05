В Дубае умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

В возрасте 79 лет скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Об этом сообщает The Guardian.
Мушарраф умер в результате продолжительной болезни в госпитале Дубая. Последние годы экс-президент, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза.
Первез Мушарраф родился в 1943 году в индийском Дели. Он пришел к власти в результате военного переворота в Пакистане в 1999 году, занимал должность президента с 2001 по 2008 годы.
В 2007 году Верховный суд Пакистана поднял вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый президентский срок, в ответ на это он ввел режим ЧП и приостановил действие конституции в стране. В 2008-м он проиграл выборы и покинул страну.
В 2013-м Мушарраф вернулся в Пакистан и попытался вновь баллотироваться, но был лишен этого права — решения политика в 2007-м привели к возбуждению против него уголовного дела по статье о госизмене. Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни, однако приговор был отменен спустя месяц.
Спустя три года Первез Мушарраф вновь покинул Пакистан. Он переехал в Дубай, где узнал о своей болезни и проходил лечение.