В Дубае умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

В 2013-м Мушарраф вернулся в Пакистан и попытался вновь баллотироваться, но был лишен этого права — решения политика в 2007-м привели к возбуждению против него уголовного дела по статье о госизмене. Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни, однако приговор был отменен спустя месяц.