Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Американский оскароносный режиссер Морган Невилл («В двух шагах от славы») снимет новый документальный фильм про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни. Об этом пишет Deadline.
В отличие от большинства документалок про The Beatles, эта картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Согласно пресс-релизу проекта, фильм расскажет о том, как артист «сталкивался с множеством проблем, но создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия».
Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. В релизе отмечается, что их любовь помогла артисту найти собственный голос после участия в популярной группе и привела к созданию группы Wings. Создатели обещают показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.
Я одержим всем, что связано с Маккартни, и я всегда чувствовал, что 1970-е годы — недооцененная часть его истории. Я очень рад возможность исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста», — сказал Морган Невилл.
Рабочее название фильма — «Man on the Run» («Человек в бегах»). Дата выхода картины пока неизвестна.