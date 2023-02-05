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Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Виктория Шанина
Сегодня в 10:35

Американский оскароносный режиссер Морган Невилл («В двух шагах от славы») снимет новый документальный фильм про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни. Об этом пишет Deadline.

В отличие от большинства документалок про The Beatles, эта картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Согласно пресс-релизу проекта, фильм расскажет о том, как артист «сталкивался с множеством проблем, но создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия».

Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. В релизе отмечается, что их любовь помогла артисту найти собственный голос после участия в популярной группе и привела к созданию группы Wings. Создатели обещают показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.

Я одержим всем, что связано с Маккартни, и я всегда чувствовал, что 1970-е годы — недооцененная часть его истории. Я очень рад возможность исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста», — сказал Морган Невилл.

Рабочее название фильма — «Man on the Run» («Человек в бегах»). Дата выхода картины пока неизвестна.

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