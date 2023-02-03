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Кристоф Вальц нанимает Патрика Гибсона на волшебную работу в трейлере экранизации «Переносной двери»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:09

На ютьюб-канале Madman Films опубликовали трейлер фантастического фильма «Бюро магических услуг» («The Portable Door») — экранизации произведения британского писателя Томаса Холта «Переносная дверь».

Роман был опубликован в 2003 году. Он рассказал о двух стажерах, которые начинают работать на загадочную (и, как окажется, волшебную) компанию J.W. Wells & Co, возглавляемую Хамфри Уэллсом и Дэннисом Таннером.

Им предстоит выяснить, что фирма занимается организацией совпадений, которые нередко приводят к тому, что люди влюбляются друг в друга. Но есть у компании и более мрачная сторона, которую раскроют герои.

Главных персонажей истории сыграли Патрик Гибсон («Тень и кость», «ОА») и Софи Уайлд («Райское местечко»). А роли владельцев мистической организации достались Кристофу Вальцу («Бесславные ублюдки», «007: Спектр») и Сэму Ниллу («Острые козырьки», «Парк Юрского периода»).

Помимо них, в фильме снялись Миранда Отто («Леденящие душу приключения Сабрины»), Джессика Де Гау («Гретель и Гензель»), Дэймон Херриман («Змей»), Рэйчел Хаус, Крис Пэнг и другие.

Режиссером выступил Джеффри Уокер («Молодой Скала»), а сценаристом стал Леон Форд. «Бюро магических услуг» выйдет на экраны 7 апреля.

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