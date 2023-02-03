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В Москве покажут перформанс на основе любовных писем Эриха Марии Ремарка и Набокова

Семён Гудошников
Сегодня в 14:10

14 февраля фестиваль актуальной музыки Sound Up представит документальный перформанс ко Дню всех влюбленных. Премьера пройдет в Трехгорной мануфактуре, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Перформанс создан драматургом Михаилом Дегтяревым на основе любовных писем знаковых деятелей искусства XX века: Эриха Марии Ремарка и Марлен Дитрих, Владимира Набокова и его жены Веры, Марии Каллас и Аристотеля Онассиса.

Их письма прочтут актриса и лауреат «Золотой маски» Мария Смольникова вместе с актером и кинорежиссером Евгением Сангаджиевым, который также поставил перформанс. Чтение будет сопровождаться электронным саундскейпом Николая Попова и опусом «Love Fail» патриарха современной американской музыки Дэвида Лэнга. Его впервые в России исполнит ансамбль Intrada под руководством дирижера Екатерины Антоненко.

«„Неприлично читать чужие письма“, — говорили нам, но переписка великих рано или поздно становится достоянием публики. В ней есть интимное, таинственное и настоящее, рассказывающее о людях, эпохе и стране совершенно иначе. Но единственная причина всех писем, выбранных для „Sound Up Love“, — это любовь», — отметил Евгений Сангаджиев, режиссер и актер.

Начало перформанса в 20.00, купить билеты можно на «Афише».

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Владимир НабоковМихаил ДегтяревМария СмольниковаМарлен ДитрихАристотель Онассис
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