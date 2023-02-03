В Москве покажут перформанс на основе любовных писем Эриха Марии Ремарка и Набокова

«„Неприлично читать чужие письма“, — говорили нам, но переписка великих рано или поздно становится достоянием публики. В ней есть интимное, таинственное и настоящее, рассказывающее о людях, эпохе и стране совершенно иначе. Но единственная причина всех писем, выбранных для „Sound Up Love“, — это любовь», — отметил Евгений Сангаджиев, режиссер и актер.