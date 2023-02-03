В Москве покажут перформанс на основе любовных писем Эриха Марии Ремарка и Набокова

14 февраля фестиваль актуальной музыки Sound Up представит документальный перформанс ко Дню всех влюбленных. Премьера пройдет в Трехгорной мануфактуре, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Перформанс создан драматургом Михаилом Дегтяревым на основе любовных писем знаковых деятелей искусства XX века: Эриха Марии Ремарка и Марлен Дитрих, Владимира Набокова и его жены Веры, Марии Каллас и Аристотеля Онассиса.
Их письма прочтут актриса и лауреат «Золотой маски» Мария Смольникова вместе с актером и кинорежиссером Евгением Сангаджиевым, который также поставил перформанс. Чтение будет сопровождаться электронным саундскейпом Николая Попова и опусом «Love Fail» патриарха современной американской музыки Дэвида Лэнга. Его впервые в России исполнит ансамбль Intrada под руководством дирижера Екатерины Антоненко.
«„Неприлично читать чужие письма“, — говорили нам, но переписка великих рано или поздно становится достоянием публики. В ней есть интимное, таинственное и настоящее, рассказывающее о людях, эпохе и стране совершенно иначе. Но единственная причина всех писем, выбранных для „Sound Up Love“, — это любовь», — отметил Евгений Сангаджиев, режиссер и актер.