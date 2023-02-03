Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails вновь напишут музыку к фильму Дэвида Финчера

Участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс напишут музыку к многосерийной ленте кинорежиссера Дэвида Финчера «Убийца». Объявление об этом появилось на сайте коллектива.
В основе повествования «Убийцы» — серия комиксов, созданных французом Алексисом Ноулентом (по его же работе «Пуля в голову» был поставлен «Неудержимый» с Сильвестром Сталлоне). «Серия рассказывает о хладнокровном убийце, который сталкивается с психологическим кризисом. Все это происходит в мире, где утрачены любые моральные ориентиры», — писал Deadline.
C 2010 года Резнор и Росс стали авторами саундтреков к четырем картинам Финчера: «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и «Манк». За звуковую дорожку к последней они были номинированы на «Оскар».
Всего на счету Nine Inch Nails 11 альбомов, 3 из которых («Bad Witch», «Ghosts V» и «Ghosts VI») созданы c участием Аттикуса Росса как официального члена группы. К первой тройке ключевых пластинок NIN принято относить «The Downward Spiral», «The Fragile» и «Pretty Hate Machine».