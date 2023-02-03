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Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails вновь напишут музыку к фильму Дэвида Финчера

Денис Ламехов
Сегодня в 11:21

Участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс напишут музыку к многосерийной ленте кинорежиссера Дэвида Финчера «Убийца». Объявление об этом появилось на сайте коллектива.

В основе повествования «Убийцы» — серия комиксов, созданных французом Алексисом Ноулентом (по его же работе «Пуля в голову» был поставлен «Неудержимый» с Сильвестром Сталлоне). «Серия рассказывает о хладнокровном убийце, который сталкивается с психологическим кризисом. Все это происходит в мире, где утрачены любые моральные ориентиры», — писал Deadline.

В главной роли — Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Пуаро»). За сценарий отвечает Эндрю Кевин Уокер, который уже работал с Финчером над фильмом «Семь». Съемки ленты завершены, она увидит свет на Netflix 10 ноября.

C 2010 года Резнор и Росс стали авторами саундтреков к четырем картинам Финчера: «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и «Манк». За звуковую дорожку к последней они были номинированы на «Оскар».

Всего на счету Nine Inch Nails 11 альбомов, 3 из которых («Bad Witch», «Ghosts V» и «Ghosts VI») созданы c участием Аттикуса Росса как официального члена группы. К первой тройке ключевых пластинок NIN принято относить «The Downward Spiral», «The Fragile» и «Pretty Hate Machine».

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Дэвид ФинчерСильвестр СталлонеМайкл ФассбендерКевин Уокер
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