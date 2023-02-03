Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails вновь напишут музыку к фильму Дэвида Финчера

В основе повествования «Убийцы» — серия комиксов, созданных французом Алексисом Ноулентом (по его же работе «Пуля в голову» был поставлен «Неудержимый» с Сильвестром Сталлоне). «Серия рассказывает о хладнокровном убийце, который сталкивается с психологическим кризисом. Все это происходит в мире, где утрачены любые моральные ориентиры», — писал Deadline.