Николай Костер-Вальдау снимется в готическом хорроре «Добродетель»

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по сериалу «Игра престолов», снимется в готическом хорроре «Добродетель» вместе с британкой Ромолой Гарай. Об этом сообщил Deadline.
Действие фильма развернется в Англии XIV века. Костеру-Вальдау достанется роль рыцаря, который возвращается с войны с сыном-подростком и обнаруживает свои родные места опустошенными чумой и раздираемыми социальными волнениями.
Однажды в деревне решают сжечь женщину, обвиненную в ведьмовстве. Рыцарь предотвращает ее казнь, однако навлекает на себя немилость сообщества. Чтобы восстановить свою репутацию, герой отправляется в лес.
В чаще, где по легенде живут привидения, он надеется пропавшую соседку. Рыцарю удается найти женщину и ее дочерей. Но к его удивлению спасенные вовсе не хотят быть найденными и возвращенными в деревню.
Сценарий «Добродетели» написал Сэм Хоар («Обладая тобой», «Игра родом из Англии»). Режиссером стала Джоанна Коутс. Продюсерами выступили Алекс Кук, Стив Баккен, Джо Деррик и сам Костер-Кальдау, а также Джеймс Браун, Мэттью Джеймс и компания HanWay Films.
«Средневековье и классические сказки представляют собой мир, который укрепляет патриархальный порядок с рыцарями в сияющих доспехах, спасающими дам в беде. „Добродетель“ отправит вас в захватывающее и пугающее путешествие, разрушая этот мир и бросая вызов защищаемым им гендерным и властным структурам», — прокомментировала гендиректор HanWay Films Габриэль Стюарт.