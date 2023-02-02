Салли Хокинс становится одержима Ричардом III в трейлере «Пропавшего короля»

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Пропавший король» — экранизации биографической книги Филиппы Лэнгли «Могила короля: поиск Ричарда III». Лента выйдет в прокат 24 марта.
Главную роль в ней исполнила Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»). Она сыграла женщину, которая после посещения театральной постановки по трагедии Шекспира решает выяснить, каким в действительности был заклеймленный злодеем последний монарх из династии Плантагенетов.
Образ легендарного короля начинает преследовать героиню. Вскоре она загорается желанием опровергнуть дурную репутацию Ричарда III и, более того, найти его могилу. Последняя, как окажется, скрывалась в самом неожиданном месте.
Партнером Хокинс по картине выступили Гарри Ллойд («Жена», «Игра престолов») и Стив Куган («Филомена», «Ночь в музее»). Последний написал сценарий ленты вместе с Джеффом Поупом («Филомена», «Последний палач»).
Режиссером проекта выступил Стивер Фрирз — постановщик «Виктории и Абдула», «Примадонны», «Филомены» и «Королевы». Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года.