Салли Хокинс становится одержима Ричардом III в трейлере «Пропавшего короля»

Главную роль в ней исполнила Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»). Она сыграла женщину, которая после посещения театральной постановки по трагедии Шекспира решает выяснить, каким в действительности был заклеймленный злодеем последний монарх из династии Плантагенетов.