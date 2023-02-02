Том Харди и Зази Битц сыграют в сериале «Лазарь». Он выйдет на Apple TV+

Шоу по мотивам книг супругов Александры и Алекандра Андорилов, известных под псевдонимом Ларс Кеплер, разработают A+E Studios и Range Studios. Оно расскажет о парне, которого уже 13 лет, как и его сестру, считали жертвой серийного убийцы.