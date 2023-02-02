Том Харди и Зази Битц сыграют в сериале «Лазарь». Он выйдет на Apple TV+

Шоу по мотивам книг супругов Александры и Алекандра Андорилов, известных под псевдонимом Ларс Кеплер, разработают A+E Studios и Range Studios. Оно расскажет о парне, которого уже 13 лет, как и его сестру, считали жертвой серийного убийцы.
За прошедшее время маньяка по имени Юрек Уолтер поймали и отправили в психиатрическую больницу. Обнаружив живым одну из предполагаемых жертв преступников, детектив Сара Бауэр решает разыскать и его сестру.
Для этого она устроится работать под прикрытием в лечебницу, где содержат Уолтера. По информации издания, отношения Сары и убийцы вызовут в зрителях воспоминания о героях фильма «Молчание ягнят».
Сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером шоу станет Эйстен Карлсен. Продакшн-компания Харди и его партнера Дина Бейкера займется созданием шоу. Проект будет курировать также Никлас Саломонссон.