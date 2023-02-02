Жители Петрозаводска создали копию «Голубки» Пикассо на льду Онежского озера

Жители Петрозаводска создали копию рисунка Пабло Пикассо «Голубка» на льду Онежского озера. Они расчистили снег на замерзшей поверхности водоема так, чтобы на ней образовался всемирно известный образ.
По словам инициатора проекта Игоря Подгорного, на создание снежного рисунка его и его друзей вдохновили работы финского художника Паси Видгрена. Каждый год он рисует на льду озера Лапакисто какое‑нибудь животное.
Среди работ Видгрена — сова, лиса, медведь, олень. Российские последователи художника решили изобразить на льду птицу. В интервью «Бумаге» Подгорный рассказал, что случайно наткнулся на «Голубку» Пикассо.
«Решили нарисовать ее, потому что „Голубку“ легко изобразить, ее знают во всем мире — это культурный код любого человека», — пояснил мужчина.
Он поделился, что при создании рисунка по примеру Видгрена использовал квадрокоптер, чтобы в режиме реального времени видеть, как идет процесс нанесения фигуры на снег.
По словам Подгорного, работа над петрозаводской «Голубкой» заняла чуть более часа. Помогали мужчине знакомые и друзья, среди них были Алексей Фрилунд и Дмитрий Кузнецов.