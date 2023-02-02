В сети появился трейлер фильма Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли

В качестве помощника к сержанту прикрепляют проводника-переводчика по имени Ахмед. Мужчины попадают в засаду, и афганец спасает жизнь раненому Кинли, но не выбирается сам. Тогда сержант решает вернуться, чтобы помочь новому другу.