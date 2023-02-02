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В сети появился трейлер фильма Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:52

В сети появился трейтер фильма Гая Ричи «Переводчик», главную роль в котором исполнил Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Виновный»). В международный прокат лента выйдет в апреле, а в России его можно будет увидеть на «Кинопоиске».

Действие экшен-триллера развернется в Афганистане. Джилленхол сыграет американского военного Джона Кинли, которому предстоит, вероятно, последнее задание до завершения его службы.

В качестве помощника к сержанту прикрепляют проводника-переводчика по имени Ахмед. Мужчины попадают в засаду, и афганец спасает жизнь раненому Кинли, но не выбирается сам. Тогда сержант решает вернуться, чтобы помочь новому другу.

Оригинальный трейлер
Русскоязычная версия

В «Переводчике» сыграли Дар Салим, Александер Людвиг, Энтони Старр и Эмили Бичем. Фильм снимали в Испании по сценарию Айвана Аткинсона и Марна Дэвиса. Производством занимались компании STX и Toff Guys.

В продюсерский состав проекта вошли Рич, Аткинсон и Дэвис, а также Джон Фридберг, Джош Бергер, Макс Кин, Саманта Уайт, Ольга Филипук и другие.

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Александр ЛюдвигАлександер ЛюдвигЭнтони СтаррОльга Филипук
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