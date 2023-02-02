Энди МакДауэлл учится справляться с раком в трейлере «Мой счастливый финал»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел трейлер фильма «Мой счастливый финал» («My Happy Ending»). В нем Энди МакДауэлл сыграла известную актрису Джулию Росс, у которой диагностируют рак кишечника четвертой степени.
Героиня, согласно сюжету, вынуждена лечь в больницу для лечения. Там она встречает группу женщин, так же как и сама Джулия, умирающих от рака. Не желающая смириться с диагнозом кинозвезда находит в них новых друзей.
Вместе женщины учатся радоваться жизни, пока та не закончилась, даже если их активность ограничена стенами больницы. Кроме того, новые подруги Росс обещают сохранить ее секрет — смертельный диагноз — от мира, ждущего очередных ролей.
Фильм выйдет на экраны 24 февраля. В нем, помимо МакДауэлл, можно будет увидеть Мириам Маргулис, Салли Филлипс, Ракхи Такрар, Тома Каллена, Мишель Гринидж, Тамсин Грейг и Дэвида Уолльямса.
Режиссером картины выступил Шэрон Маймон, постановщик лент «Размер имеет значение» и «Прощальная вечеринка».