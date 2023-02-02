Государственным музыкальным школам могут запретить покупать пианино иностранного производства

«Это говорит о том, что парк инструментов в музыкальных школах находится в плачевном состоянии. Мы все время говорим, что этот объем инвентаря нужно пополнять. В таких условиях полное запрещение, исходя из того что оно должно быть произведено в Российской Федерации, представляется преждевременным», — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.