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Государственным музыкальным школам могут запретить покупать пианино иностранного производства

Денис Ламехов
Сегодня в 21:30

В России могут запретить покупку пианино зарубежного производства для государственных и муниципальных нужд — то есть для находящихся в ведении различных субъектов власти музыкальных школ, театров и домов культуры. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на текст постановления правительства.

Предлагается ввести запрет на покупку «пианино, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза)».

Издание сообщает: «В 2021 году государство потратило на покупку пианино для музыкальных школ, домов культуры, театров и прочих храмов искусства 700 миллионов рублей. При этом российские музыкальные инструменты составили менее половины госзакупок, остальные деньги отдали за иностранные. В том числе белорусские».

Директор Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования Максим Гузинин заявил: «По данным Росстата за 2021 год объем российского рынка пианино составил около 1 млрд рублей или 2000 штук в натуральном выражении. При этом максимальные производственные возможности только пяти фабрик, входящих в реестр российской промышленной продукции, составляют 2150 штук».

В ассоциации также сообщили, что в одних только музыкальных школах износ пианино составляет 79%. Чтобы «существенно снизить» его, ежегодно необходимо закупать более 3500 инструментов.

«Это говорит о том, что парк инструментов в музыкальных школах находится в плачевном состоянии. Мы все время говорим, что этот объем инвентаря нужно пополнять. В таких условиях полное запрещение, исходя из того что оно должно быть произведено в Российской Федерации, представляется преждевременным», — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

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