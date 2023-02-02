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В Австралии с банкнот уберут портрет Елизаветы II

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

Центральный банк Австралии уберет с банкнот номиналом 5 местных долларов изображение скончавшейся в 2022 году Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте австралийского регулятора.

Новый дизайн купюры будет посвящен истории и культуре первых австралийцев. При этом оборотная сторона банкноты останется неизменной, на ней будет изображен австралийский парламент.

Разработка и печать новой купюры займет 5 лет, отмечает регулятор. Тем временем нынешняя банкнота продолжит печататься, ее можно будет использовать и после выпуска новой.

Помимо этого, Резервный банк Австралии не будет размещать на валюте портрет нового короля Великобритании Карла III.

Financial Times пишет, что решение изменить дизайн связано с призывами республиканцев убрать символ монархии. По их мнению, смерть Елизаветы II — это возможность для политических изменений в стране.

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