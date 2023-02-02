В российский прокат выходит фильм «Небо над Берлином», за который Вим Вендерс получил приз в Каннах

2 февраля в российский прокат выходит фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» 1987 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Russian World Vision. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».
Картина рассказывает о двух ангелах, которые спускаются в мир людей, чтобы понаблюдать за их жизнью. Они ходят по Берлину, сидят на крышах небоскребов и слушают мысли простых смертных — полные и боли, и счастья. Один из ангелов влюбляется в акробатку цирка и ради нее решается отречься от мира бессмертных.
По словам режиссера, фильм был сделан без сценария — на инстинкте, подобно поэмам. Он посвятил картину «всем бывшим ангелам, но особенно Ясудзиро, Франсуа и Андрею», имя в виду Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрея Тарковского — режиссеров, вдохновивших Вендерса.
«Небо над Берлином» получило множество наград и номинаций, включая призы за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии. В 1998 году в Голливуде сняли ремейк картины под названием «Город ангелов» с Николасом Кейджем и Мег Райан в главных ролях.