В российский прокат выходит фильм «Небо над Берлином», за который Вим Вендерс получил приз в Каннах

Картина рассказывает о двух ангелах, которые спускаются в мир людей, чтобы понаблюдать за их жизнью. Они ходят по Берлину, сидят на крышах небоскребов и слушают мысли простых смертных — полные и боли, и счастья. Один из ангелов влюбляется в акробатку цирка и ради нее решается отречься от мира бессмертных.