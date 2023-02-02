Петербургскому депутату запретили выставлять Z-флажок во время заседаний

Депутату петербургского законодательного собрания Борису Звереву, бывшему члену фракции КПРФ, запретили ставить на свой стол флажок с георгиевской ленточкой в форме буквы Z. В парламенте объяснили, что это противоречит регламенту, сообщает «Коммерсант».
На флажок на столе Зверева во время заседания ЗакСа обратил внимание депутат от «Яблока» Борис Вишневский и потребовал его убрать. Согласно регламенту, на заседаниях могут использоваться лишь флажки политических партий.
Председатель городского парламента Александр Бельский требование Вишневского поддержал. Зверев убрал флажок, но нацепил на лацкан пиджака Z-значок, который ему передали другие депутаты. Запрета на подобные значки в регламенте не прописано.
По словам Зверева, символ Z не является чем‑то запрещенным, а, наоборот, подчеркивает принадлежность к патриотическому направлению. Он сказал, что, возможно, предложит поправку в регламент ЗакСа.
Единоросс Павел Крупник посоветовал Звереву найти другой способ поддержки Российской армии. «Ему никто не запрещает носить букву Z на лацкане пиджака, как делают многие наши коллеги. Пиджак с Z тоже носить никто не запретит. А флажок, кроме его позиции, ничего не определяет. Если депутат хочет ассоциироваться с этим знаком, то нужно действовать по-другому», — сказал он.