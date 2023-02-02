Петербургскому депутату запретили выставлять Z-флажок во время заседаний

Единоросс Павел Крупник посоветовал Звереву найти другой способ поддержки Российской армии. «Ему никто не запрещает носить букву Z на лацкане пиджака, как делают многие наши коллеги. Пиджак с Z тоже носить никто не запретит. А флажок, кроме его позиции, ничего не определяет. Если депутат хочет ассоциироваться с этим знаком, то нужно действовать по-другому», — сказал он.