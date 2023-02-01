Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S23

Бренд показал всего восемь новинок: флагманский смартфон Galaxy S23 c процессором Snapdragon 8 Gen 2, увеличенный Galaxy S23 Plus с более продолжительным сроком работы без зарядки и наиболее мощную модель Galaxy S23 Ultra с пятью камерами, и пять ноутбуков.