Южнокорейская компания Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S23, а также линейку ноутбуков Galaxy Book 3. Об этом сообщил ТАСС.
Бренд показал всего восемь новинок: флагманский смартфон Galaxy S23 c процессором Snapdragon 8 Gen 2, увеличенный Galaxy S23 Plus с более продолжительным сроком работы без зарядки и наиболее мощную модель Galaxy S23 Ultra с пятью камерами, и пять ноутбуков.
Все ноутбуки работают на процессоре Intel Core i7 13-го поколения и доступны в 14-дюймовом варианте или 16-дюймовом. Модели Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 Pro и трансформирующиеся в планшет Galaxy Book 3 360 и Galaxy Book 3 Pro 360 используют видеокарту Intel Iris Xe. Ноутбуки Galaxy Book 3 Ultra оснастили видеокартой Nvidia RTX 4050 или RTX 4070.
В продажу новые устройства поступят 17 февраля. Смартфоны последнего поколения можно будет приобрести по цене от 799 долларов (Ultra — от 1200), а ноутбуки — от 1399 долларов (Ultra — от 2199).