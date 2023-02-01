Пирс Броснан и Хелена Бонэм Картер снимутся в ирландской мелодраме «Четыре письма любви»

Актеры Пирс Броснан («И целого мира мало», «Пик Данте») и Хелена Бонэм Картер («Гарри Поттер», «Корона») снимутся в ирландской мелодраме «Четыре письма любви». Об этом сообщил Variety.
Картину поставит Полли Стил по одноименному роману дублинского писателя Ниалла Уильямса, опубликованному в 1997 году. Книга стала международным бестселлером и рассказала о молодых людях, которым суждено быть вместе.
Главных героев истории сыграют Фионн О’Ши («Нормальные люди») и Энн Скелли («Невероятные»). Согласно синопсису фильма, судьба будет сводить персонажей вместе, но вместе с тем многие обстоятельства попытаются их разлучить.
Броснан и Картер исполнят родителей возлюбленных. Помимо них, в ленте снимется Габриэль Бирн, которого ранее можно было увидеть в фильмах «Маленькие женщины», «Мертвец», «Подозрительные лица» и «Человек в железной маске».
Съемки «Четырех писем любви» пройдут в Великобритании и Ирландии в феврале. Их организуют Genesius Pictures, AX1 и Port Pictures. Продюсерами экранизации станут Дебби Грэй, Дуглас Камминс и Мартина Ниланд.
Художником-постановщиком ленты выступит Джон Лесли, оператором — Дэмьен Эллиот («Шторм», «Вишневая бомба»), дизайнером костюмов — Сьюзан Скотт («Марчелла», «Женщина в белом»).
«Дебютный роман Ниалла Уильямса притягателен и совершенно неотразим, и для меня невероятная часть перенести его на экран, чтобы новые зрители могли присоединиться ко множеству существующих поклонников из многих стран по всему миру, которые уже поддались его бесконечному очарованию и прелести», — сказала Камминс.