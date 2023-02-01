Пирс Броснан и Хелена Бонэм Картер снимутся в ирландской мелодраме «Четыре письма любви»

«Дебютный роман Ниалла Уильямса притягателен и совершенно неотразим, и для меня невероятная часть перенести его на экран, чтобы новые зрители могли присоединиться ко множеству существующих поклонников из многих стран по всему миру, которые уже поддались его бесконечному очарованию и прелести», — сказала Камминс.