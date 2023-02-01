Руперт Гринт назвал неизбежным перезапуск «Гарри Поттера». Он смирился, что Рона сыграет другой

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера, считает неизбежным перезапуск франшизы. Об этом он рассказал в интервью GQ.
«Я бы хотел, чтобы „Гарри Поттер“ адаптировали в формате телесериала. Мне кажется, это действительно сработает. Уверен, что фильмы в любом случае переснимут», — заявил он.
При этом Гринт не расстроится, что Рона в новых картинах будет играть другой актер. Он сравнил это с передачей эстафетной палочки.
«Это странное чувство, потому что я защищаю его, я так сильно соотношу себя с ним, и, в конце концов, именно меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Эту роль трудно отпустить, но в то же время это было бы приятно», — признался актер.
Гринт отметил, что хочет и дальше сниматься, но понимает, что вряд ли в его карьере вновь появится роль масштаба Рона Уизли. По словам актера, в течение 12 лет после завершения съемок «Гарри Поттера» он стремился «принять, а не преодолеть» этот факт.
В августе прошлого года Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над сериалом — спин-оффом фильмов про Гарри Поттера. Издание также писало, что Роулинг рассматривала создание еще одной франшизы про Гарри Поттера, после того как серия «Фантастические твари» потеряла «часть своей магии» после трех фильмов.