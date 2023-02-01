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Вышел трейлер «Большого Джорджа Формана» — байопика об олимпийском чемпионе по боксу 1968 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:41

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailer опубликовали трейлер фильма «Большой Джордж Форман» — байопика о жизни олимпийского чемпиона по боксу 1968 года. Фильм выйдет на экраны 28 апреля.

Он расскажет о пути Формана к спортивным вершинам. Выходец из бедной афроамериканской семьи, он сумел добиться славы, а затем стал проповедником. Однако проблемы с деньгами вынудили его вернуться на ринг.

В восьмидесятых и девяностых годах Форману удавалось побеждать соперников так же, как и в шестидесятых и семидесятых. В возрасте 45 лет он завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Форман оставался старейшим чемпионом мира в истории бокса вплоть до 2010 года.

Легендарного атлета в фильме сыграл Крис Дэвис («Космический джем: Новое поколение», «Иуда и черный мессия»). Помимо него в картине снялись Жасмин Мэттьюс, Салливан Джонс и Форест Уитакер.

Режиссером байопика выступил Джордж Тиллман-младший («Военный ныряльщик», «Быстрее пули»). Он написал сценарий фильма вместе с Фрэнком Болдуином («Снегоуборщик») и Дэном Гордоном («Ураган»).

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Крис ДэвисФорест УитакерДэн Гордон
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