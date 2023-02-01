В восьмидесятых и девяностых годах Форману удавалось побеждать соперников так же, как и в шестидесятых и семидесятых. В возрасте 45 лет он завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Форман оставался старейшим чемпионом мира в истории бокса вплоть до 2010 года.