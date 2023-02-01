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Пермский Театр-Театр привезет в Москву мюзикл «Живая история»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

Пермский Театр-Театр приедет с гастролями в Москву. 22–26 февраля в Московском Дворце Молодежи он представит мюзикл «Живая история», рассказали «Афише Daily» организаторы.

Главный герой мюзикла — гравер, который занимается созданием портретов на надгробьях. Однажды к нему является женщина, чей портрет он выбивает на памятнике. Спектакль исследует темы любви, смерти, одиночества и равнодушия.

Автор либретто Наталья Макуни и композитор Евгения Терехина называют постановку «музыкальной трагикомедией», обозначая жанровую условность мюзикла. Режиссером «Живой истории выступила Татьяна Михайлюк, хореографом — Ксения Малинина.

Продолжительность мюзикла — 1 час 15 минут без антракта. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

Премьера «Живой истории» состоялась 17 ноября 2022 года. В Москве его показы пройдут в рамках программы «300 лет Перми».

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Татьяна МихайлюкКсения Малинина
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