Пермский Театр-Театр привезет в Москву мюзикл «Живая история»

Пермский Театр-Театр приедет с гастролями в Москву. 22–26 февраля в Московском Дворце Молодежи он представит мюзикл «Живая история», рассказали «Афише Daily» организаторы.
Главный герой мюзикла — гравер, который занимается созданием портретов на надгробьях. Однажды к нему является женщина, чей портрет он выбивает на памятнике. Спектакль исследует темы любви, смерти, одиночества и равнодушия.
Автор либретто Наталья Макуни и композитор Евгения Терехина называют постановку «музыкальной трагикомедией», обозначая жанровую условность мюзикла. Режиссером «Живой истории выступила Татьяна Михайлюк, хореографом — Ксения Малинина.
Продолжительность мюзикла — 1 час 15 минут без антракта. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».
Премьера «Живой истории» состоялась 17 ноября 2022 года. В Москве его показы пройдут в рамках программы «300 лет Перми».