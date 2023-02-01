Новая книга Харуки Мураками поступит в продажу в Японии в апреле

Новый роман станет первым для Мураками с 2017 года, когда свет увидела книга «Убийство командора». «Это, конечно, классический Мураками — с тайными подземными ходами, долгими разговорами, странными снами и джазовыми пластинками. Но за то мы его и любим: Мураками умеет сплести вокруг читателя кокон из узнаваемых деталей так, что тот и не заметит, как очутился в Стране чудес», — писал о романе литературный критик Егор Михайлов.