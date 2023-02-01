Новая книга Харуки Мураками поступит в продажу в Японии в апреле

Новый роман японского писателя Харуки Мураками поступит в продажу в Японии 13 апреля. Об этом говорится на сайте издательства Shinchosha.
Название книги пока держат в секрете. Ее объем составит 1200 страниц, а цена — 2970 иен (примерно 1600 рублей). Одновременно появится и электронный вариант произведения.
Когда произведение окажется на полках книжных в других странах, в том числе в России, не сообщается.
Новый роман станет первым для Мураками с 2017 года, когда свет увидела книга «Убийство командора». «Это, конечно, классический Мураками — с тайными подземными ходами, долгими разговорами, странными снами и джазовыми пластинками. Но за то мы его и любим: Мураками умеет сплести вокруг читателя кокон из узнаваемых деталей так, что тот и не заметит, как очутился в Стране чудес», — писал о романе литературный критик Егор Михайлов.
Харуки Мураками — японский писатель и переводчик, дебютировал в литературе в 1979 году, опубликовав повесть «Слушай песню ветра», первую часть «Трилогии Крысы». Самые известные романы писателя — «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже» и «1Q84». Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.