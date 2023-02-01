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Сарик Андреасян снимет фильм по книге «Дядя Федор, пес и кот»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

Российский режиссер Сарик Андреасян («Чикатило», «Гудбай, Америка») экранизирует книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом он рассказал в своем инстаграме*.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев велись переговоры о покупке прав. Съемки начнутся в 2024 году, дата выхода картины пока неизвестна.

«Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны», — написал Андреасян.

Повесть «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 1974 году. Это первая книга в цикле произведений о Простоквашино.

Первой экранизацией серии стал мультфильм «Трое из Простоквашино» 1978 года. В 1980-м вышло его продолжение «Каникулы в Простоквашино», а в 1984-м — мультфильм «Зима в Простоквашино».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Сарик Андреасян
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