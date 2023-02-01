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В Волгограде открыли памятник Сталину и поменяли въездные таблички на «Сталинград»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

У музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде прошло торжественное открытие бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Видео с мероприятия опубликовало РИА «Новости».

Открытие памятников приурочено к 80-летию победы в Сталинградской битве. Бюсты из бронзы на гранитном постаменте создал скульптор Сергей Щербаков. Ранее на их месте был мраморный бюст Георгия Жукова.

«Мрамор — материал мягкий, впитывает влагу, грязь, его решили убрать в помещение, а на его месте поставить не одного Георгия Константиновича, а трех военачальников, благодаря которым советские войска победили», — пояснял Щербаков.

В один день с открытием памятников на въезде в Волгоград сменили дорожные знаки — теперь вместо названия города на них написано «Сталинград». Так волгоградские власти готовятся не только к годовщине победы в Сталинградской битве, но и к приезду в город Владимира Путина.

Изначально СМИ сообщали, что президент пробудет там пять дней — с 30 января по 5 февраля. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что речь идет об однодневной поездке. По данным V1.ru, из‑за визита Путина в Волгограде временно запретили транзитный проезд большегрузов, для бюджетников 1 и 2 февраля сделали выходными.

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Владимир ПутинГеоргий ЖуковДмитрий ПесковСергей ЩербаковАлександр Василевский
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