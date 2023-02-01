Популярность песни Линды Ронстадт «Long Long Time» возросла на 4900% из‑за сериала «The Last of Us»

В США количество прослушиваний песни Линды Ронстадт выросло на 4900% после того, как она прозвучала в третьем эпизоде сериала «The Last Of Us». Об этом сообщает Spotify.
«О, значит, все наши сердца были разбиты прошлой ночью…», — пишет стриминг.
Песню 1970 года выбрал исполнительный продюсер и режиссер Крэйг Мэйзин. «Long, Long Time» звучала на протяжении всего эпизода: в сцене с пианино с Биллом (Ник Офферман) и Фрэнком (Мюррэй Бартлетт), а также в финальной сцене с Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи).
Премьера третьего эпизода сериала состоялась на HBO и HBO Max 30 января. Ее посмотрели 6,4 млн зрителей, что на 12% превышает показатель второй — 5,7 млн.
Ранее, благодаря «The Last Of Us», выросли прослушивания песни «Never Let Me Down Again» группы Depeche Mode. В первый день после выхода серии количество прослушиваний на одном только Spotify выросло на 377%. Спустя пять дней этот показатель превысил 520%.