Популярность песни Линды Ронстадт «Long Long Time» возросла на 4900% из‑за сериала «The Last of Us»

Песню 1970 года выбрал исполнительный продюсер и режиссер Крэйг Мэйзин. «Long, Long Time» звучала на протяжении всего эпизода: в сцене с пианино с Биллом (Ник Офферман) и Фрэнком (Мюррэй Бартлетт), а также в финальной сцене с Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи).