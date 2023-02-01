Реклама
Новости

Популярность песни Линды Ронстадт «Long Long Time» возросла на 4900% из‑за сериала «The Last of Us»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47

В США количество прослушиваний песни Линды Ронстадт выросло на 4900% после того, как она прозвучала в третьем эпизоде сериала «The Last Of Us». Об этом сообщает Spotify.

«О, значит, все наши сердца были разбиты прошлой ночью…», — пишет стриминг.

Песню 1970 года выбрал исполнительный продюсер и режиссер Крэйг Мэйзин. «Long, Long Time» звучала на протяжении всего эпизода: в сцене с пианино с Биллом (Ник Офферман) и Фрэнком (Мюррэй Бартлетт), а также в финальной сцене с Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи).

Премьера третьего эпизода сериала состоялась на HBO и HBO Max 30 января. Ее посмотрели 6,4 млн зрителей, что на 12% превышает показатель второй — 5,7 млн.

Ранее, благодаря «The Last Of Us», выросли прослушивания песни «Never Let Me Down Again» группы Depeche Mode. В первый день после выхода серии количество прослушиваний на одном только Spotify выросло на 377%. Спустя пять дней этот показатель превысил 520%.

расскажите друзьям
теги
Depeche Mode
люди
Линда РонстадтПедро Паскаль
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»