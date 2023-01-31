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Компания Mattel выпустила первую куклу со сколиозом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

Американская компания Mattel, известная как производитель серий кукол Барби и Monster High, выпустила первую куклу со сколиозом. Об этом сообщил Independent.

Новая кукла представляет собой младшую сестру Барби — Челси. В последней версии Челси страдает от искривления позвоночника и носит медицинский корсет для его исправления.

С помощью этой куклы бренд надеется нормализировать ношение специальных устройств для здоровья и позволить детям чувствовать себя комфортнее в случае, если они проходят лечение сколиоза.

В разработке новой версии Челси принимал участие нейрохирург Люк Масисцин, известный как специалист по заболеваниям позвоночника у детей. В Mattel заявили, что созданная кукла должна помочь детям развить эмпатию.

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