Компания Mattel выпустила первую куклу со сколиозом

Американская компания Mattel, известная как производитель серий кукол Барби и Monster High, выпустила первую куклу со сколиозом. Об этом сообщил Independent.
Новая кукла представляет собой младшую сестру Барби — Челси. В последней версии Челси страдает от искривления позвоночника и носит медицинский корсет для его исправления.
С помощью этой куклы бренд надеется нормализировать ношение специальных устройств для здоровья и позволить детям чувствовать себя комфортнее в случае, если они проходят лечение сколиоза.
В разработке новой версии Челси принимал участие нейрохирург Люк Масисцин, известный как специалист по заболеваниям позвоночника у детей. В Mattel заявили, что созданная кукла должна помочь детям развить эмпатию.