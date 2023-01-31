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Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций. Ее место заняла Наталия Мазур

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Мария Ревякина покинула пост директора Государственного театра наций. Об этом сообщает ТАСС.

На ее место назначили Наталию Мазур, которая раньше занимала пост заместителя директора. Когда произошли кадровые изменения, театр не уточняет.

Еще 26 декабря «Московский комсомолец» писал, что Ревякина покидает свою должность. По данным газеты, театральный деятель ушла «не по своей воле».

По какой причине она покинула свой пост, неясно. Известно, что Ревякина была в числе деятелей культуры, которые в конце февраля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия на территории Украины и начать переговоры.

Мария Ревякина возглавляла Театр наций с 2012 года. С 2004-го она является гендиректором национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

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Мария РевякинаНаталия Мазур
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