Okko представил премьеру документального сериала о Сергее Мавроди

Режиссером сериала о Сергее Мавроди, основателе крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», выступила журналистка, сценаристка и ведущая Анна Карпова.
Карпова рассказала: «Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты „МММ“, работал с Мавроди и, наоборот, создавал законы против него и пытался остановить.
Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в 1990-е, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вел до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?»
Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в 1990-е, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вел до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?»
Картина создана студией «Амурские волны» в партнерстве с Okko. Среди других ее работ — документальные ленты «Сахаров. Две жизни», «Листьев. Новый взгляд», «Дуров» и номинированный на премию ТЭФИ проект «Это реальная история», посвященный преступности в современной России.