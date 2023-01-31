Okko представил премьеру документального сериала о Сергее Мавроди

Карпова рассказала: «Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты „МММ“, работал с Мавроди и, наоборот, создавал законы против него и пытался остановить.

Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в 1990-е, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вел до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?»