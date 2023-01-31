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Okko представил премьеру документального сериала о Сергее Мавроди

Денис Ламехов
Сегодня в 15:18

Онлайн-кинотеатр Okko представил премьеру четырехсерийного документального проекта «Мавроди. Миф и человек». Эпизоды хронометражом от 30 до 40 минут доступны на сайте видеоплатформы.

Режиссером сериала о Сергее Мавроди, основателе крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», выступила журналистка, сценаристка и ведущая Анна Карпова.

Карпова рассказала: «Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты „МММ“, работал с Мавроди и, наоборот, создавал законы против него и пытался остановить.
Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в 1990-е, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вел до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?»

Картина создана студией «Амурские волны» в партнерстве с Okko. Среди других ее работ — документальные ленты «Сахаров. Две жизни», «Листьев. Новый взгляд», «Дуров» и номинированный на премию ТЭФИ проект «Это реальная история», посвященный преступности в современной России.

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Сергей МавродиАнна Карпова
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