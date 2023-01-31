Расходы бюджета Петербурга в 2022 году достигли исторического максимума

В 2022 году расходы бюджета Петербурга составили 1 трлн 43 млрд рублей. Это максимум за всю историю подсчетов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Как отмечает «Форпост», это не просто рекордный показатель — городские расходы впервые превысили отметку в 1 млрд рублей.
«Эффективная работа финансово-закупочного блока позволила не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить расходы на развитие города и поддержку ключевых отраслей», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Доходы города при этом увеличились до 1,123 трлн рублей. Темп роста доходов по сравнению с 2021 годом достиг 137,9%, собственные средства Петербурга увеличились на 41,9%.
На рабочем совещании с членами городского правительства Беглов подвел финансовые итоги года, назвав их положительными для сферы госзакупок. Более 70% от всех заказов выполнили петербургские предприятия, объем закупок для государственных нужд в прошлом году вырос на 43%.