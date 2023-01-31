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Расходы бюджета Петербурга в 2022 году достигли исторического максимума

Виктория Шанина
Сегодня в 08:57

В 2022 году расходы бюджета Петербурга составили 1 трлн 43 млрд рублей. Это максимум за всю историю подсчетов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отмечает «Форпост», это не просто рекордный показатель — городские расходы впервые превысили отметку в 1 млрд рублей.

«Эффективная работа финансово-закупочного блока позволила не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить расходы на развитие города и поддержку ключевых отраслей», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Доходы города при этом увеличились до 1,123 трлн рублей. Темп роста доходов по сравнению с 2021 годом достиг 137,9%, собственные средства Петербурга увеличились на 41,9%.

На рабочем совещании с членами городского правительства Беглов подвел финансовые итоги года, назвав их положительными для сферы госзакупок. Более 70% от всех заказов выполнили петербургские предприятия, объем закупок для государственных нужд в прошлом году вырос на 43%.

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Александр Беглов
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